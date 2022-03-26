Четверо мужчин задержаны за незаконный провоз граждан Украины через границу (ФОТО)

Четверо мужчин задержаны за незаконный провоз граждан Украины через границу (ФОТО)

Сотрудники Пограничной полиции задержали четырёх мужчин, которые организовали незаконный въезд в РМ для 15 человек из Украины. Подозреваемые находятся под следствием за организацию незаконной миграции.

Задержанные – трое граждан Украины и один молдаванин. Правоохранители конфисковали два легковых автомобиля и микроавтобус, с помощью которых осуществлялась перевозка иностранных граждан. Лица из Украины платили за услуги “гидов” от 1700 до 5500 долларов США за человека.

Расследование случившегося продолжается.

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