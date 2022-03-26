Четверо мужчин задержаны за незаконный провоз граждан Украины через границу (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции задержали четырёх мужчин, которые организовали незаконный въезд в РМ для 15 человек из Украины. Подозреваемые находятся под следствием за организацию незаконной миграции.

Задержанные – трое граждан Украины и один молдаванин. Правоохранители конфисковали два легковых автомобиля и микроавтобус, с помощью которых осуществлялась перевозка иностранных граждан. Лица из Украины платили за услуги “гидов” от 1700 до 5500 долларов США за человека.

Расследование случившегося продолжается.

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