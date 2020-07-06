Четверо молдаван попались на незаконной рыбалке в заповеднике

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Инциденты произошли в резервации “Прутул де Жос”. У мужчин не было разрешительных документов. Пограничники изъяли рыбу и 16 сетей длиной 1350 метров.

Первый инцидент был зарегистрирован на прошлой неделе. Когда полицейские инспектировали пограничную зону, они заметили троих мужчин у озера Белеу. Ими оказались жители села Слобозия Маре 38, 44 и 64 лет. В их машине было найдено 299 туш рыбы и 12 рыболовных сетей.

Спустя некоторое время другой экипаж патрульных заметил 23-летнего парня, который незаконно рыбачил в реке Прут. Он успел поймать с помощью сетей 28 рыб. Сегодня утром этого же молодого человека вновь поймали в приграничной зоне. У него не было разрешительных документов, но были три рыболовные сети и 44 туши рыбы.

Мужчины получили штрафы в размере 12 условных единиц каждый за нарушение правил режима пограничной зоны. О случившемся было сообщено и в Государственный экологический инспекторат для привлечения рыболовов к ответственности и возмещения ущерба, нанесённого государству.

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