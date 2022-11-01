Четверо молдаван оказались на скамье подсудимых за выращивание и сбыт марихуаны

Четверо молдаван оказались на скамье подсудимых за выращивание и сбыт марихуаны

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд дело трёх жителей Кагульского и жителя Хынчештского районов.

Подозреваемые выращивали коноплю в доме одного из подельников. Семена конопли сажали в горшки, затем пересаживали в теплицу, а готовый продукт продавали другим лицам. В ходе обысков правоохранители изъяли у обвиняемых марихуану, конопляную смолу, а также психотропные препараты. Общая сумма изъятого оценивается примерно в 400 000 леев.

Впоследствии задержанные были помещены под домашний арест. За оборот наркотических средств в особо крупных размерах мужчинам грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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