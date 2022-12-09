Четверо детей отравились угарным газом в Слободзее

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Всё произошло поздним вечером 8 декабря. Женщина уложила детей спать, сама на кухне занималась домашними делами. Через некоторое время одному из малышей стало плохо. Ребёнок жаловался на боль в животе и тошноту, а через несколько секунд потерял сознание. Мать разбудила остальных – они сообщили о тех же симптомах.

Женщина вызвала скорую помощь. Детей – 6-ти, 5-ти и 4-ёх лет, а также полуторагодовалого малыша и их 27-летнюю маму доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. Пятилетнюю девочку поместили в отделение реанимации. Остальные малыши в больнице в состоянии средней тяжести.

Инспектор Госпожнадзора выяснил: для отопления в доме предусмотрено две печи. На чердаке для них один дымоход. В тот вечер хозяйка топила только одну из них. Вероятно, из-за повреждения или закупорки трубы на чердаке угарный газ выходил в дом через вторую печь, передаёт пресс-центр МВД Приднестровья.

Специалисты продолжают разбирательство. Гражданам напоминают:

не оставляйте печи без присмотра;

не применяйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

на полу перед топкой должен быть металлический (предтопочный) лист размером не менее 50х70 см;

не допускайте перекала печи;

не сушите на печи вещи и сырые дрова;

мебель, занавески и другие пожароопасные предметы должны быть не менее чем в полуметре от топящейся печи;

не пользуйтесь неисправной печью с прогарами и трещинами.

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