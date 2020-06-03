Четверо членов ОПГ ответят за кражи автозапчастей (ВИДЕО)

Четверо членов ОПГ ответят за кражи автозапчастей (ВИДЕО)

Четверо членов преступной группы были задержаны правоохранителями за серию краж из автомобилей. Ранее уроженцев северных районов страны судили по аналогичным делам.

За деятельностью группировки велось наблюдение на протяжении 5 месяцев. Было установлено, что преступники промышляли кражами катализаторов, установленных на автомобилях Toyota. Известно, что в составе катализаторов содержатся драгоценные металлы.

В ходе обысков в домах задержанных были обнаружены похищенные из транспортных единиц запчасти. Подозреваемые в настоящее время помещены под стражу на 30 дней. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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