Четверо членов ОПГ ответят за кражи автозапчастей (ВИДЕО)

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Четверо членов преступной группы были задержаны правоохранителями за серию краж из автомобилей. Ранее уроженцев северных районов страны судили по аналогичным делам.

За деятельностью группировки велось наблюдение на протяжении 5 месяцев. Было установлено, что преступники промышляли кражами катализаторов, установленных на автомобилях Toyota. Известно, что в составе катализаторов содержатся драгоценные металлы.

В ходе обысков в домах задержанных были обнаружены похищенные из транспортных единиц запчасти. Подозреваемые в настоящее время помещены под стражу на 30 дней. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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