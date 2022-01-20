Через месяц нас ждёт новый кризис, – Цырдя

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Депутат БКС отметил, что введённое сегодня ПДС чрезвычайное положение сроком на 60 дней не решит сложившийся в стране газовый кризис.

– Правительство направит 700 миллионов леев за счёт НДС и досрочно компенсирует счета за газ для населения. Эти деньги будут переданы “Молдовагаз”, однако потом компания должна будет вернуть эти суммы. Это, по сути, временное кредитование. А значит, через месяц нас ждёт новый кризис. Граждане просто не в состоянии оплачивать эти счета, – подчеркнул Богдан Цырдя.

Напомним, оппозиция высказалась против введения в стране режима ЧП.

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