Через месяц начнётся ремонт моста на улице Михай Витязул

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После проведения четырёх тендеров по капитальному ремонту моста на улице М. Витязул, в которых не участвовал ни один экономический агент, по итогам пятого тендера победителем стал консорциум из Granbutservice Ukraina, Вулканештского филиала, Genesis и Compania Electrica. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что подписанный контракт стоит 108 миллионов леев.

Работы начнутся через 25 дней, в течение которых экономический агент проведёт все приготовления на объекте. Планируется перенести инженерные и другие сети, затем начнутся работы над элементами надстройки.

Градоначальник добавил, что в поле зрения муниципалитета находится и мост на улице Измаильской, который также нуждается в ремонте.

– На данный момент Главное управление общественного транспорта и путей сообщения заключило договор на экспертизу и проектирование данного моста с компанией Intexnauca. Стоимость этих работ оценивается в 2,9 млн леев, – отметил он.

Мост на улице Измаильской — одно из самых востребованных инженерных сооружений города. Он был построен в 1968 году и ни разу не ремонтировался.

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