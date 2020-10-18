Через 2-3 недели начнется ремонт улицы Крянгэ

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В минувшую пятницу был подписан договор на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Ион Крянгэ (участок между улицей Алба-Юлия и бульваром Штефан чел Маре) с восстановлением водопровода и канализационных сетей. Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, реабилитация стартует через 2-3 недели, срок выполнения запланированных работ – до марта 2022 года, однако, возможно, ремонт будет завершен раньше.

Проект включает в себя работы по благоустройству тротуаров, замене водопровода и канализационных сетей, ремонту дороги и реабилитации круговых развязок.

– Мы начинаем с первого этапа, который подразумевает замену водопровода и канализационных сетей, что обойдется почти в 20 миллионов. Второй этап – это ремонт проезжей части, который будет стоить примерно 50 миллионов. Мы не можем начать капитальный ремонт улицы без замены подземных сетей, ​​которые изношены на 90%, – отметил градоначальник.

Ион Чебан извинился перед жителями столицы за неудобства, которые их ожидают в связи с ремонтом улицы, но отметил, что провести эти работы необходимо. Он призвал автолюбителей по возможности выбирать другие улицы для проезда.

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