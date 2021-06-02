Через 10 дней завершается срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова

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Центральная избирательная комиссия обращает внимание на то, что 11 июня 2021 года истекает срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова.

Согласно положениям законодательства, выдвижение кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов и завершается за 30 дней до дня выборов. Кандидатов могут выдвигать политические партии и другие общественно-политические организации, а также избирательные блоки. Кроме того, граждане могут самовыдвигаться в качестве независимых кандидатов.

Претендентами в депутаты могут стать лица, обладающие избирательным правом, достигшие на день выборов 18 лет, имеющие гражданство Республики Молдова, не подпадающие под действие Закона о статусе депутата парламента и соответствующие другим требованиям, установленным законодательством.

До сегодняшнего дня ЦИК зарегистрировала 9 конкурентов на выборах, а остальные 7 заявок находятся на стадии рассмотрения. Более подробную информацию можно найти на официальной веб-странице комиссии в рубрике «Досрочные парламентские выборы 11.07.2021»

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