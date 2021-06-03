Черешня подешевела: в какую цену нынче овощи и фрукты на Центральном рынке (ФОТО)

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В четверг, 3 июня, фрукты и овощи на Центральном рынке Кишинёва подешевели. Если буквально на прошлой неделе черешня продавалась по 150-200 леев за килограмм, то уже сегодня её можно купить по 35-40 леев.

Особой популярностью на молдавских рынках продолжают пользоваться свежие овощи. Вот во сколько обойдётся покупателям летний салат: помидоры – от 25 до 45 леев; огурцы – 15-18 леев; редис – 10 леев; пучок зелени (укроп, петрушка) – 5 леев; перец – 45 леев.

Килограмм молодой картошки можно купить по 15-17 леев, кабачки – 13 леев, а баклажаны – 30 леев. Молодая морковка стоит 10 леев за кило, а стручковый горох – 40 леев. Что касается ягод, то их цена остаётся завышенной, но объяснимой нынешним периодом года. Так, килограмм клубники на Центральном рынке продаётся по цене от 40 леев и выше. Яблоки прошлогоднего урожая можно купить по цене от 8 до 10 леев за кило.

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