Черенком от лопаты: мужчина избил за грубый разговор приятеля и его мать

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В Рыбницкий ОВД позвонили из районной больницы. Медики сообщили: к ним поступили мать и сын с телесными повреждениями.

Правоохранители выяснили детали произошедшего. В тот день 32-летний рыбничанин позвонил приятелю, с которым вместе отбывали наказание в тюрьме. Разговор не понравился звонившему: товарищ слишком грубо с ним разговаривал.

Мужчина взял черенок от лопаты и направился домой к знакомому. Ворвавшись в квартиру, он стал наносить удары. На шум прибежала мать пострадавшего. Незваный гость стал избивать и её. Успокоившись, ушёл домой, пишет mvdpmr.org.

Врачи диагностировали у 64-летней рыбничанки и её сына закрытые переломы на руках. В отношении напавшего мужчины возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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