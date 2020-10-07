Чему учат в школе?

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На минувшей неделе учитель физкультуры одного из лицеев Окницы на уроке отчитывал своих учеников за то, что они не ходят на выборы, не голосуют за кандидатуру его лидера Майи Санду, а судьбу страны решают пожилые люди, которых он назвал идиотами. Члены партии «Действие и солидарность» (ПДС) встали на защиту этого педагога.

Разве миссия педагога состоит в том, чтобы вести подобного рода пропаганду в учебных заведениях, разжигать ненависть учащихся к пожилым людям, политикам-оппонентам?

Мнение Батрынчи

Случай с учителем из Окницы, который прямо на уроке ведёт политическую агитацию в пользу Майи Санду, высвечивает несколько серьёзных проблем:

политическая пропаганда в школах запрещена, однако этот учитель, член районного совета от ПДС, объясняет ученикам, за кого голосовать; учитель, который должен быть положительным примером для детей, для учащихся, называет пожилых людей идиотами только потому, что у них другой политический выбор; лексика этого педагога, который говорит ученикам о шашлыках, пиве, девочках, ниже уровня критики, так как преподаватель должен учить новое поколение культурному поведению; защита партией «Действие и солидарность» учителя (члена этой партии) означает, что М. Санду и её сподвижники считают всех пенсионеров идиотами, как выразился местный избранный от ПДС, поддерживают нарушение закона путём организации политической пропаганды в школах, использования языка ненависти для разжигания вражды и т. д.; большинство СМИ принизили значение этого случая – либо не освещали вовсе, либо пытались представить его на грани фейка. В то же время ремонт туалета для учеников школы вызвал серию новостей на целую неделю, дебаты в студии и т. д. Считаю гораздо более серьёзным случай с учителем, который называет пожилых людей идиотами, использует вульгарный язык и занимается политической пропагандой во время уроков; ни НПО по защите прав ребёнка, ни народный адвокат по защите прав ребёнка не выступили с публичным заявлением по этому поводу – привычные двойные стандарты;

Политике, вне зависимости от её цвета, в школе искать нечего. В учебных заведениях ученики должны изучать предметы, которые им преподают, а не выслушивать наставления, за кого и против кого голосовать.

Влад Батрынча,

вице-председатель арламента РМ