Чемпионат Европы по пляжному футболу: Молдова обыграла Румынию со счетом 3-0

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Накануне состоялся последний матч группы А по пляжному футболу, Euro Beach Soccer League, Дивизион В. Молдова одержала победу над сборной Румынии со счетом 3-0. Об этом сообщил генпрмар Кишинева Ион Чебан.

После этого результата Молдова с 9 очками и тремя победами в таком же количестве матчей заняла 1-е место в группе и получила право выступать в Дивизионе А.

– Я рад, что спортсмены могут играть дома, в Кишиневе, на современном, уникальном в своем роде в регионе стадионе, который дает нам возможность проводить такие международные турниры, – написал на своей странице в соцсети Ион Чебан.

Завтра состоятся полуфиналы турнира: Турция-Казахстан и Молдова-Греция.

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