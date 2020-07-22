Чем заесть антибиотик?

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Какие продукты избавят от побочных эффектов лекарств

Многие из нас настороженно относятся к антибиотикам, ведь эти препараты обладают многими побочными эффектами. Но подчас без антибиотиков не обойтись. Как снизить вредное влияние лекарств?

Наш эксперт – врач-диетолог Наталья Григорьева.

Микрофлора под угрозой

Антибиотики широкого спектра дей­ствия воздействуют прежде всего на микрофлору кишечника. Это сообщество микроорганизмов, живущих в желудочно-кишечном тракте. Именно от них во многом зависит состояние нашего здоровья, например крепкий иммунитет. Живущие в кишечнике «хорошие» бактерии просто не дают болезнетворным микроорганизмам «прикрепиться» к клеткам нашего тела и тем самым берегут нас от различных инфекций.

В зависимости от того, в каком состоянии находилась микробиота на момент назначения курса антибиотиков, влиять лекарственные препараты на состояние людей будут по-разному. Например, есть такое понятие, как синдром избыточного бактериального роста (СИБР), когда в кишечнике чрезмерно размножаются условно-патогенные бактерии и грибы. Чаще всего это происходит из-за погрешностей в питании. На грибы антибиотики не повлияют, но на фоне приёма таких лекарств может уменьшиться как количество полезных бактерий, так и условно-патогенных микробов. И тут есть два варианта. Если изначально в микрофлоре грибов было мало, человек либо вовсе не столкнётся с побочными эффектами антибиотиков, либо почувствует себя лучше. Как минимум у больного снизится газообразование в кишечнике. Но если в микрофлоре был переизбыток грибов, гибель полезных микроорганизмов приведёт к снижению иммунитета и грибы начнут размножаться особенно активно. В результате могут появиться грибковые заболевания, например молочница. Особенно часто такое случается, если человек активно налегает на простые углеводы (сладости, белый хлеб), которые провоцируют рост вредных микроорганизмов и грибов.

Если же до того как человек начал пить антибиотики с микробиотой было всё нормально, лекарства могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что полезные микроорганизмы, населяющие кишечник, нужны не только для крепкого иммунитета, но и для переваривания пищи. Если они гибнут, это грозит расстройством желудка, диареей. В большинстве случаев эти неприятности появляются на 2–3-й день приёма антибиотиков.

Питание на фоне приёма антибиотиков должно включать продукты, которые защищают слизистую желудочно-кишечного тракта, а также поддерживают дружественную нам микрофлору.

Не пей вина и молока!

Чтобы антибиотики не принесли вреда здоровью, на время лечения придётся отказаться от некоторых продуктов, в первую очередь от алкоголя. Ведь алкоголь, по сути, – это яд для наших клеток. Да, в небольшом количестве он образуется и у нас в организме, в кишечнике при расщеплении бактериями растительной пищи. И с малыми дозами этого вещества здоровый человек справиться может. Но на фоне заболевания, когда на организм воздействуют не только вирусы и бактерии, но и антибиотики, приём алкоголя – удар по системе детоксикации. Такого она попросту может не выдержать, и тогда проблем с печенью не избежать.

Ещё один напиток, с которым придётся на время попрощаться, – молоко. Кальций, содержащийся в молочных продуктах, вступает в реакцию с компонентами антибактериальных препаратов, тем самым дезактивируя их. В результате лекарства попросту не будут работать. К тому же молоко снижает количество полезных бактерий, а на фоне дисбиоза (нарушения баланса между полезной и условно-патогенной микрофлорой) ухудшается способность переваривать лактозу – молочный сахар. Поэтому в сочетании с молоком антибиотики могут привести к брожению в кишечнике и вздутию живота.

Также на фоне приёма лекарств стоит максимально уменьшить количе­ство углеводистой пищи, особенно простых углеводов. Как мы уже говорили, они могут спровоцировать рост условно-патогенной микрофлоры.

Откажитесь от острого, жареного, перчёного – такая пища раздражает слизистую желудка, которая из-за антибиотиков и так не в лучшем состоянии. Жиров тоже должно быть по минимуму – жирная пища перегружает печень.

Питание на фоне приёма антибиотиков должно включать продукты, которые защищают слизистую желудочно-кишечного тракта, а также поддерживают дружественную нам микрофлору. Это прежде всего овощи, в которых много клетчатки (именно пищевые волокна служат пищей для полезной микрофлоры). Это могут быть сельдерей, кабачки, баклажаны, зелень. Можно включить в меню немного фруктов – слишком большое их количество не рекомендуется из-за довольно высокого содержания сахара. Но и овощи, и фрукты нужно термически обрабатывать (отваривать, тушить, запекать) – ферментированная клетчатка быстрее и легче усвоится бактериями.

Не забывайте и про крепкие мясные бульоны – они помогают защитить и восстановить слизистую кишечника. Неслучайно они так часто используются в лечебном питании.

Восстановить утраченное

После приёма антибиотиков нужно возвращаться к привычному питанию постепенно. В среднем это занимает 7–10 дней. Во время лечения из-за интоксикации страдает ферментная система, поэтому перегружать желудок не стоит. Для начала постепенно начинайте есть сырые овощи и фрукты, добавьте в рацион немного животного белка, постепенно увеличивайте количество жиров. На этапе восстановления обязательно включите в меню специальные кисломолочные продукты, обогащённые полезными микроорганизмами (те самые «живые» йогурты и кефир). Такие кисломолочные продукты нужно употреблять в течение месяца после приёма антибиотиков.

И не стоит бояться, что полезные микроорганизмы, содержащиеся в йогурте, погибнут в желудочном соке. Действительно, для большинства бактерий кислая среда желудка губительна. Но в кисломолочные продукты добавляют штаммы, устойчивые к действию желудочного сока. Только учтите, йогурт или кефир лучше пить после еды, когда желудок заполнен пищей. В этом случае большая часть полезных бактерий достигнет кишечника целыми и невредимыми.

Чистка отменяется!

Поскольку антибиотики создают избыточную нагрузку на печень, бытует мнение, что после лечения стоит «почистить» её при помощи разнообразных средств. Особенно популярны тюбажи – приём подогретого растительного масла в сочетании с грелкой на правом боку. Однако такая процедура может быть опасна. Её действие основано на том, что жиры обладают сильным желчегонным действием. Приём любого масла натощак вызывает сокращение желчного пузыря и выброс желчи. Это может окончательно подорвать работу печени, которая и так в период заболевания приняла на себя основную токсическую нагрузку. Неслучайно во время лечения рекомендуется сокращать количе­ство жира в рационе и увеличивать его постепенно.

Мягким желчегонным действием обладают травяные отвары и настои расторопши, мяты, календулы. Вот их пить вполне уместно.

Подготовила

Александра Тырлова

ВОПРОС – ОТВЕТ

Антибактериальная терапия для профилактики?

Можно ли принимать антибиотики для профилактики? В. Круду, Бельцы

Отвечает врач-иммунолог Анна Шуляева:

– Нет, ни в коем случае так делать нельзя. Врачи не должны назначать антибактериальную терапию просто так, чтобы предупредить развитие серьёзных заболеваний, например у детей, у которых, как известно, все протекает гораздо быстрее. Даже в этой ситуации для назначения антибиотиков требуются жёсткие показания: никаких назначений под давлением родителей быть не должно, равно как и сами пациенты не должны покупать столь сильные лекарства для терапии ни себе, ни детям.

Антибактериальные препараты предназначены для нейтрализации какой-то конкретной бактерии, устранения инфекции, вызванной ею. Если начать приём антибиотиков с целью профилактики, велик риск уничтожения условно-патогенной микрофлоры, которая есть в организме каждого человека и призвана бороться с бактериями, приходящими извне. А значит, человек сделает себе только хуже, полностью уничтожив свой иммунитет.