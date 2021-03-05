Чем отличаются вакцины?

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Сейчас только и говорят о процентной эффективности антиковидных вакцин. Как людям следует понимать эти проценты? А. Круду, Сорока

Отвечает Алла Токарчук, международный эксперт в области охраны здоровья:

– Эффективность одних вакцин составляет 90–95%, других – 64–70%. Что означают эти проценты? Возьмём, к примеру, население в 3 млн человек. В стране зарегистрировано 180 тыс. случаев заболевания, или в эквиваленте 60 тыс. больных на 1 млн жителей. Если у вакцины эффективность 90%, то это значит, что из 60 тыс. человек – потенциальных пациентов – 54 тыс. будут защищены и только 6 тыс. перенесут болезнь с симптомами. Если у вакцины эффективность 70%, то из 60 тыс. потенциальных пациентов 42 тыс. получат защиту, а 18 тыс. человек перенесут болезнь с симптомами.

Вывод: эффективность вакцины – это цифра, которая нам показывает степень защиты потенциальных пациентов от болезни. Эффективность ещё одной вакцины, о которой говорится, составляет 64%, или 6 из 10 потенциальных пациентов будут защищены от болезни. Вакцина против ковида – единственный специфический инструмент, который остановит эту болезнь. Даже с меньшей эффективностью, но всё равно пойдёт на пользу.