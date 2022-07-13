Чем опасны клещи для городских собак

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Укусы клеща опасны не только для человека, но и для собак. Кровососущие паразиты передают им бабезиоз – заболевание, которое очень распространено, но при этом тяжело лечится.

Инфекцию вызывают простейшие, которые попадая в кровь животного, проникают в эритроциты и начинают делиться, разрушая красные кровяные тельца. Это быстро приводит к развитию анемии и, если вовремя не оказать помощь, животное может погибнуть, передает rg.ru.

– Владельцы, которые думают, что клещей можно встретить только в лесу, глубоко заблуждаются. Часто в клиники обращаются городские животные, не выезжающие на природу. Клещи в городе могут встретиться в парке, на газоне, рядом с детской площадкой, везде, где растет трава, – говорит ветеринарный врач Юлия Шехтман.

Признаки бабезиоза проявляются на второй – десятый день после укуса. Собака становится вялой, отказывается от еды, у нее поднимается температура, моча приобретает красноватый оттенок. К сожалению, диагностировать бабезиоз сразу послу укуса невозможно. Паразиты должны многократно размножиться, чтобы их можно было увидеть в крови. Да и самого клеща не исследуют на предмет носительства бабезий. Но ветеринары предупреждают, что большинство кровососов являются их переносчиками.

Заметив любые изменения в поведении питомца, хозяин должен немедленно обратиться к врачу. В клинике у собаки возьмут пробу крови и точно установят диагноз.

– Для лечения животных используют специфические препараты, которые приводят к гибели паразитов уже после однократного применения. Но даже кратковременное пребывание в крови бабезий может привести к развитию серьезных осложнений, которые могут перейти в хронические заболевания. Поэтому в клинике обязательно проводят комплексное лечение, которое может включать капельницы, – отмечает врач.

Заболеванию подвержены все собаки, независимо от породы, а также некоторые сельскохозяйственные животные – овцы и коровы. Для кошек бабезии не опасны, а людям они, к счастью, и вовсе не передаются.

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