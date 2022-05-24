Чем картошка поможет гипертонику?

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Считается, что картофель – это много крахмала и пустые калории. На самом деле картофель – источник многих витаминов и минеральных веществ. А тем, кто страдает гипертонией, и вовсе не стоит от него отказываться.

Рассказывает врач-диетолог Наталья Денисова.

– Из-за высокого содержания калия в продукте картошка – настоящий помощник для всех гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К тому же она обладает лёгким мочегонным действием за счёт того же калия.

Кроме того, в состав овоща входит целый ряд витаминов и минеральных веществ – витамины С, РР, группы В, а также калий, кальций, железо и фосфор.

Калорийность варёного картофеля невысока – всего 70-80 ккал на 100 г. Причём в молодой картошке калорий ещё меньше. В картофеле фри, жаренной на масле картошке – 200-300 ккал, причём до 30% жира, поэтому этими блюдами лучше не злоупотреблять.

– Чем может быть опасна картошка весной?

– Если во время хранения на клубни попадал свет, то в картофеле образуется вещество соланин. Высокое потребление этого вещества может негативно сказаться на нервной системе. Соланин частично разрушается при термической обработке. Тем не менее лучше не использовать позеленевшие части клубней, а без сожаления срезать.

Чтобы в картофеле сохранилось больше витаминов, лучше варить или запекать его в духовке в кожуре – под ней больше всего полезных веществ. Если вы её перед варкой срезали, то почти никакого витамина С и калия, так полезного для гипертоников, не останется.

Кроме того, слишком долго держать в воде очищенный картофель перед приготовлением тоже не стоит – полезные вещества могут частично перейти в воду. Поэтому не оставляйте его в воде больше 2 часов.

Кстати, в народной медицине используется и сок свежего картофеля как противовоспалительное и заживляющее средство, а также для борьбы с гастритом и другими болезнями желудочно-кишечного тракта.

Применяется картофель и в народной косметологии для борьбы с утренними отёками – можно приложить возле глаз компресс из сырого овоща, чтобы отёчность прошла.