Чем грозит закрытие программы Prima casă?

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Несколько лет назад в Молдове была запущена госпрограмма Prima casă, которая немного упростила доступ к ипотечному кредитованию для молодых людей. На сегодняшний день около 8 тыс. семей смогли ею воспользоваться. Но проект под угрозой закрытия.

Подготовила Любовь Чегаровская, info@aif.md

Почему государство обязано было довести программу до победного конца? Чем грозит её закрытие?

Мнение Тэрэбуркэ

Не могу сказать точно, когда наша страна нормативно подлегла под западный финансовый рынок, но последствия оказались вполне демократичными: финансовые институты имеют права, а их клиенты – обязанности. Очевидно, что такая ситуация будет генерировать социальный и экономический кризис. Сегодня банки адекватно используют свои возможности – они упорно поднимают ставки по уже выданным кредитам. А вот представители правящей партии засунули голову в песок… Ну не могут же люди не понимать последствий! Ну не могут же спокойно смотреть, как медленно умирают те, кто в них поверил!

Каждый правитель старался решать жилищный вопрос. Кто хуже, кто лучше, но старался. «Хрущёвки» и «брежневки» стали понятием нарицательным. Такая программа была и у Горбачёва – «Каждой семье к 2000 году – квартиру», если кто помнит. Программа Воронина по обеспечению жильём хоть и провальная, но это была программа. Prima Casă – первый проект с элементами прямой поддержки. Ведь ипотека – не для бедных, у бедных как не было денег, так и не будет. Ипотека для обеспеченных, которые знают, что делать с деньгами, и готовы использовать эффект финансового рычага для своей пользы. В этом и суть провала программы Воронина, когда люди, получившие льготы при покупке жилья, реально в нём не нуждались. Они просто заработали на его перепродаже. Prima Casă – первый проект, когда государство взяло на себя часть расходов. Возможно, у этого проекта есть недостатки, но это был первый проект независимой Молдовы, направленный на обеспечение минимальных социальных потребностей, с его помощью государство оказывало реальную помощь.

В начале 2020 года известный молдавский журналист Олег Косых предрёк крах этой программы. Сегодня министр экономики Республики Молдова Серджиу Гайбу говорит о её закрытии. Плохо ли, хорошо ли, но каждый политик старался решать жилищный вопрос, а эти отбирают! В июле экономист Игорь Стойка в своём материале («Prima casă – и последняя») привёл цифры, говорящие, что программой охвачено 7870 человек. В макроэкономическом формате – мелочь, всего тысяч 30. В социальном плане – это катастрофа. В условиях человеческого дефицита даже заикаться о предпосылках обмана губительно. Государство обязано было тащить это ярмо вместе со своими людьми, потому что само создало кабальные условия. Как государство это будет делать – создавать фонды, регулировать рынки, влиять на процентные ставки? – другой вопрос. Есть опыт Японии, когда государство выкупало проблемные кредиты. Есть опыт других стран. Сегодня я не понимаю, какие активы остались у государства Республика Молдова. Люди, которых народ наделил властью, профукали финансовую систему, довели аграрный сектор до инсульта, теперь уничтожают население страны. Учитывая неизбежный энергетический кризис, условия функционирования реального сектора, ситуацию с микрофинансированием, очень скоро активируется рынок вынужденных продаж. Тогда последствия не только для рынков, но, в первую очередь, для власти могут быть необратимыми. Людям больше нечего будет терять.

Дмитрий Тэрэбуркэ,

директор Общества независимых оценщиков РМ