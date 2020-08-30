Чем будут отличаться школьные троллейбусы и автобусы от остальных и какие правила нужно будет соблюдать при поездке

Чем будут отличаться школьные троллейбусы и автобусы от остальных и какие правила нужно будет соблюдать при поездке

Для всех детей, которые посещают образовательные учреждения в столице, примария муниципия Кишинев разработала простые правила для “Безопасного пути в школу и детсад”. 

Так, с 1 сентября:

  • На остановке общественного транспорта ребенок должен находиться в маске и соблюдать физическую дистанцию в 1,5 метра;
  • Заходить в троллейбус/автобус нужно через переднюю дверь;
  • В транспорте нужно следить за тем, чтобы маска покрывала нос и рот. На входе и выходе нужно дезинфицировать руки;
  • Ребенок должен занять сидение, сохраняя при этом расстояние от других пассажиров, не входить в переполненный транспорт;
  • Троллейбусы и автобусы для детей будут обозначены большими стикерами: “Hai la școală!”/ “Hai la grădiniţă!”. 

Как сообщил на своей странице в соцсети генеральный примар Ион Чебан, по прибытии в школу или детский сад ребенок должен продолжать находиться в маске и соблюдать расстояние. Войдя в учреждение, он должен следовать указателям/обозначенному маршруту к классу или его сопроводит ответственный, который будет ждать у входа, во избежание столпотворения. Родителей, бабушек /дедушек, других людей, сопровождающих детей, внутрь не пустят.

Напомним, 27 августа примария Кишинева решила выделить ряд троллейбусных и автобусных маршрутов для поездок детей, учеников и лиц, которые их сопровождают. Это пилотный проект.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md