Человек-космос

0

Почему нам так важно сохранить память о космонавте № 1?

12 апреля мы отметили великий день покорения Вселенной человеком, а осенью исполнится 55 лет со дня посещения Юрием Гагариным некогда цветущей Молдавии. У Юрия Алексеевича была очень насыщенная программа. Он успел встретиться со многими людьми, побывать на молдавской свадьбе, заложить первый камень в строительство Молодёжного центра, посадить деревья.

О ком частичка памяти?

Среди тех, кто встречал и сопровождал Юрия Гагарина на молдавской земле, был второй президент РМ Пётр Лучинский, который в 1966 году занимал должность второго секретаря ЦК комсомола Молдавии. Он рассказал, что приезд первого космонавта имеет свою предысторию. В 1966 году Кишинёву исполнилось 500 лет. Правда, позже нашли документы, с упоминанием о том, что город был основан немного раньше. Но именно тогда молдавская столица отмечала красивый юбилей.

В связи с этим был запланирован ряд торжественных мероприятий. Президиум Верховного Совета СССР наградил Кишинёв Орденом Ленина. Когда принимались такие решения, сразу оговаривалось, кто будет вручать награду. Эту миссию поручили выполнить тогдашнему председателю правительства СССР Алексею Косыгину, но он вынужден был срочно вылететь на заседание в ООН. Чтобы не принизить значимость этого мероприятия, решили заменить кандидатуру председателя правительства известной личностью – Юрием Гагариным. К тому моменту Молдова уже встречалась со многими космонавтами, но Гагарин был самым желанным. Его приезд был согласован в ЦК КПСС.

– Хорошо помню 12 апреля 1961 года. Я был студентом университета, активистом. Нас собрали на центральной площади Кишинёва. Каждого переполняло чувство гордости и сопричастности к чему-то великому. Мы все были воспитаны в духе любви к стране и родине. И вот через пять лет после полёта в космос Гагарин был у нас. Поскольку отряд космонавтов был молодёжным, шефство над ним в общественном плане осуществлял ЦК ВЛКСМ, – делится воспоминаниями экс-президент РМ Пётр Лучинский. – Заполучить Гагарина было очень сложно. Весь мир хотел увидеться с ним, но у нас было одно преимущество – часть космонавтов первого отряда служили в Мэркулештах, где располагался авиационный полк. Мы, комсомольцы, были коммуникабельными и потому добрались до Звёздного городка. Произошло это благодаря личным знакомствам. Там я подружился с Леоновым, Хруновым, Береговым и другими космонавтами. Когда Юрий Гагарин был в Молдове, организацию некоторых мероприятий поручили нам. Гагарин вёл себя соответственно своему возрасту и обстановке, в которой находился. Мы были молодыми, о космосе не говорили. Шутили, рассказывали анекдоты – была обычная обстановка, естественная встреча, связанная с большой гордостью, что соприкасаешься с этим человеком, что являешься членом этой команды, этого времени и эпохи. И не было никакого пафоса. С Гагариным мне довелось встретиться ещё несколько раз в Звёздном городке. Знакомство с ним – частичка светлой памяти, и я горжусь этим.

Люди очень радостно и трепетно встречали первого космонавта. Он был символом мира, добра и космоса. Его любил весь мир. В общении он был действительно простым парнем.

Из чего букет Криково?

Побывал Юрий Гагарин и в Криковских подвалах, куда делегация приехала ближе к 10 вечера. Тогда там ещё не было таких грандиозных апартаментов, как сейчас. Встреча затянулась до двух часов ночи. Так что и подпись датировалась 7–8 октября. По этому поводу люди сочиняли легенды.

В книге отзывов первый космонавт начертал памятные строки: «В этих подвалах большое обилие замечательных вин. Самый придирчивый человек найдёт здесь вино по своему вкусу. Позвольте пожелать вам заполнить существующие подвалы обилием медалей за замечательные вина. Если для этого не хватит металла на земле, обязуюсь доставить с Луны или с других планет. Большое спасибо работникам сельского хозяйства за их благородный труд».

Депутат первого парламента РМ Людмила Скальная, которая в те годы была председателем общества «Дружба» и возглавляла Ассоциацию женщин Молдавии, вспоминает: во время визита в Криково Гагарин собрал в свой бокал букет из всех вин, которые дегустировали, сделал глоток и сказал, что это лучшее вино из всех, которые он когда-либо пробовал.

– Когда мы встретили Гагарина, он посмотрел на меня и сказал, что я очень похожа на его супругу Валентину – у нас были одинаковые причёски и очки. Так что в период его пребывания в нашей стране мы всё время были рядом. Люди очень радостно и трепетно встречали первого космонавта. Он был символом мира, добра и космоса. Его любил весь мир. В общении он был действительно простым парнем. Ему очень понравилась наша страна. Когда он погиб, было очень сложно в это поверить. Такие люди не уходят просто так.

Кому всенародная любовь?

Как констатирует президент кинокомпании «Профилм-компани» Григорий Кушнир, который в те годы был членом бюро ЦК ЛКСМ Молдавии, первым секретарём Котовского райкома комсомола, у любого другого человека при такой славе, какую имел Юрий Алексеевич, появилась бы звёздная болезнь. Но он действительно оставался простым русским парнем. При этом в его разговоре всегда чувствовалась глубина. Он был очень эрудированным. Хранил в памяти много впечатлений от зарубежных поездок. Наверное, в те годы не особенно можно было об этом рассказывать. Когда космонавт был в Кишинёве, люди не хотели уходить с центральной площади. Каждый желал увидеть и услышать его, прикоснуться к нему. Его поведение, обаятельная улыбка только усиливали всенародную любовь.

– Мне посчастливилось не только общаться, но и дружить со всеми космонавтами из первого отряда, они любили бывать в нашей стране. В те годы дружба ценилась и была обязательной, – вспоминает Григорий Кушнир. – После приезда в нашу республику Юрий Гагарин всегда очень трепетно встречал молдавские делегации в Москве, проводил с нами много времени. Мы этим гордились. Нам даже завидовали. Я уверен, если бы Юрий Алексеевич остался жив, он бы ещё много раз побывал в нашей солнечной Молдавии.

Кроме хороших воспоминаний, Гагарин оставил в память о себе два посаженных им дерева. И долгие годы после развала СССР, когда убрали памятные таблички, мало кто знал, где деревья, посаженные первым космонавтом мира. В юбилейный год полёта человека в космос таблички решили восстановить. Но где гарантия, что их опять не снимут? Память человеческая оскудевает, порой из неё стараются вычеркнуть самые яркие моменты, всплески гордости и величия народа. Воспоминания о Гагарине нужно сохранить, а его имя увековечить. Только этим нужно кому-то заниматься.

Воспоминания

Как звёзды сошлись?

Игорь Зенин, фотокорреспондент:

– В год приезда Гагарина я только окончил школу и начал работать на киностудии «Молдова-филм». Покорителя космоса запечатлели многие фотографы, ну и мне, как молодому, удалось пробраться на площадь. Встреча была зрелищной. Во второй половине дня действие переместилось на Республиканский стадион, и там мне посчастливилось сделать хорошие кадры, в том числе и крупные планы. Это как прикосновение к чему-то великому. Помню, когда в 1961 году Гагарин полетел в космос, мой отец прослезился от радости. И когда покоритель космоса приехал в Кишинёв, это было очень значимое событие, особенно для молодёжи, ведь все мальчишки тогда хотели стать космонавтами.

Елена Кабак, программист:

– В 1966 году мне было 10 лет, я только вступила в ряды пионеров. Помню, как нас, детей со всех школ, собрали в большом зале Дома политпросвещения. Я хорошо знала это здание, потому что там работал мой папа. По нашим ощущениям, мы ждали очень долго. В какой-то момент я с двумя одноклассниками без разрешения вышла во двор. И тут мы увидели, как подъехала машина, из которой вышел Гагарин. Мы к нему подбежали, обняли его, он нас тоже обнял, и нас стали фотографировать. Так появилась совместная фотография. Никто нас специально не подбирал для кадра, мы даже не вручали цветы. Я не припомню, о чём мы говорили, дети запоминают эмоции, но Юрий Гагарин стал для меня родным человеком на всю жизнь.

Борис Капнин, фотокорреспондент:

– У меня есть снимок Гагарина в окружении пионеров. Мне не удалось подойти к нему близко, но сам день запомнился. Мы в те времена все гордились нашими космонавтами и всегда было интересно хоть немножечко к ним приблизиться. Мне в своё время удалось запечатлеть Леонова и Терешкову. Конечно, смерть Гагарина была сильным потрясением для всего человечества, он всегда будет жить в наших сердцах. Но не менее трагичным было сообщение о разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11», когда во время возвращения на Землю погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. В наше время мы с почитанием относились к Великой Победе, к ветеранам, к космонавтам, покоряющим Вселенную, к людям труда.

Наталья Устюгова