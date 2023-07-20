Чеканы и Рышкановка: в этих секторах сегодня не будет горячей воды

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

Так, сегодня, 20 июля, до 16.00 горячей воды не будет у жителей Чекан, проживающих по следующим адресам:

бул. Мирча чел Бэтрын, 9, 11, 15, 15/1, 17, 17/1, 19/1, 21, 21/1, 23;

ул. И. Виеру, 8, 8/1, 8/2, 10;

ул. М. Садовяну, 20, 22, 22/2 sc.A, 26/3;

ул. П. Заднипру, 1, 3, 3/1, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9.

Кроме того, до 17.00 сегодняшнего дня горячей воды не будет по следующим адресам в секторе Рышкановка:

ул. Каля Орхеюлуй, 103/2, 105, 105/2, 107;

ул. Г. Мадан, 44/2;

ул. М. Исанос, 4, 14/3, 15, 19;

ул. В. Бадиу, 4, 6, 8, 8/2, 10/2, 10/3, 12, 17.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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