“Чеховцы” поблагодарили Игоря Додона за поддержку (ФОТО)

“Чеховцы” поблагодарили Игоря Додона за поддержку (ФОТО)

На своей странице в соцсети сотрудники Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова опубликовали открытое послание к главе государства. 

– Выражаем Вам сердечную благодарность за то, что на сегодняшний день русский театр, а вместе с ним и русская культура, многовековые традиции живут и развиваются в Республике Молдова! 

Игорь Николаевич, Ваши поддержка и соучастие очень дороги для нас и для всего русскоязычного населения страны. 

Мы счастливы, что вместе мы преодолели непростые времена для культурной сферы, и что когда Государственный русский драматический театр нуждался в мудром и взвешенном решении, Вы незамедлительно откликнулись, – говорится в сообщении. 

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