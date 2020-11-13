“Чеховцы” поблагодарили Игоря Додона за поддержку (ФОТО)

На своей странице в соцсети сотрудники Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова опубликовали открытое послание к главе государства.

– Выражаем Вам сердечную благодарность за то, что на сегодняшний день русский театр, а вместе с ним и русская культура, многовековые традиции живут и развиваются в Республике Молдова!

Игорь Николаевич, Ваши поддержка и соучастие очень дороги для нас и для всего русскоязычного населения страны.

Мы счастливы, что вместе мы преодолели непростые времена для культурной сферы, и что когда Государственный русский драматический театр нуждался в мудром и взвешенном решении, Вы незамедлительно откликнулись, – говорится в сообщении.