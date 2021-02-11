Чехия предоставит Молдове партию помощи для борьбы с COVID-19

Чехия предоставит Молдове партию помощи для борьбы с COVID-19

По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Чешская Республика отправит в Кишинёв 300 тысяч защитных масок, 100 тысяч хирургических перчаток, 5 тысяч защитных костюмов и 55 пульмонологических вентиляторов.

Согласно источникам в МИДЕИ, решение правительства Чешской Республики о гуманитарных пожертвованиях является важной поддержкой в борьбе с пандемией COVID-19. Помощь предназначена для покрытия насущных потребностей национальных учреждений здравоохранения, пишет moldpres.md.

В ноябре прошлого года правительство Чехии отправило в Молдову расходные материалы и защитные костюмы. Также чешские компании предоставили нашей стране койки для отделений интенсивной терапии в больницах Калараша и Каушан, а также системы ИВЛ.

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