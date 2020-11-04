Чехия передала партию медицинского оборудования больницам Молдовы

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Благодаря гуманитарной помощи, предоставленной Чешской Республикой, две районные больницы будут оснащены многофункциональными кроватями, прикроватными тумбами, а также мобильными системами, которые позволяют размещать необходимые медицинские устройства рядом с пациентом.

По данным Минздрава, в отделении интенсивной терапии районной больницы Каушан будет установлено 11 многофункциональных коек, а в отделении интенсивной терапии районной больницы Калараша – 10.

Предоставленная помощь является частью гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19. Правительство Чешской Республики выделило специальные средства для покупки коек в отделения интенсивной терапии районных больниц, чтобы увеличить возможности срочной госпитализации. Молдове также было выделено 100 тысяч евро на сокращение распространения COVID-19 среди людей с ограниченными возможностями, – уточнил во время передачи оборудования посол Чешской Республики в Молдове Зденек Крейчи.

Чехия ежегодно поддерживает в Молдове проекты в различных сферах деятельности на сумму более 3 миллионов евро.

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