Чехия передала Молдове партию медоборудования

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Чешская Республика передала Республике Молдова партию медицинского оборудования, предназначенную для медицинских работников и постояльцев центров временного размещения людей с ограниченными возможностями.

Партия помощи состоит из средств защиты (маски, перчатки, защитные костюмы, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей, одноразовые халаты и фартуки, козырьки), предназначенных для медицинских работников и центров в селе Бэдичень (Сорокский район), селе Брынзень (Единецкий район), муниципии Бельцы и селе Кочиерь (Дубоссарский район).

На церемонии передачи присутствовали министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну и посол Чешской Республики в Молдове Зденек Крейчи, пишет moldpres.md.

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