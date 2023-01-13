Чего ждать в старый Новый год: традиции и приметы

Чего ждать в старый Новый год: традиции и приметы

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В этот праздник также накрывают стол и загадывают желания.

Парадоксальное название праздник получил после реформы летоисчисления в 1918 году, когда на смену юлианскому календарю пришёл григорианский. Как и в «правильный» Новый год, во многих домах всей семьёй лепили вареники или пельмени, в некоторые вкладывали кольцо, монету или горошину перца. Нашедший сюрприз получал личное предсказание на ближайшие 12 месяцев, передает klops.ru.

Чтобы начать новую жизнь, нужно избавиться от старой одежды. Сны в ночь на 14 января считаются вещими.

Приметы на старый Новый год

  • Если первой 14 января в дом вошла девушка — жди беды.
  • Тёплая погода на старый Новый год знаменует хорошее лето.
  • Иней на деревьях или гололёд на дорогах — сезон будет урожайным.
  • Пурга и снегопад — вестники тревожных событий и поздней зимы. 
  • Чтобы не лить слёзы в будущем году, нельзя пересчитывать мелочь. 
  • Накануне праздника нельзя давать и брать в долг. 
  • Женщины, услышавшие утром звон, принесут в семью пополнение.  
  • Заболевший или не успевший выздороветь к старому Новому году будет хворать весь год.

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