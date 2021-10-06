Чего ожидать от смены генпрокурора?

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Пришедшая к власти партия «Действие и солидарность» во что бы то ни стало хочет избавиться от действующего генерального прокурора, заменив его на своего ставленника. Для этого пересматривается законодательство.

Конституционны ли поправки в Закон о прокуратуре, принятые новой властью летом текущего года?

Мнение Манастырлы

Почему-то молдавские СМИ пропустили на самом-то деле чрезвычайно важную новость, которая расставляет все точки над i в противостоянии новой власти «хороших людей» и генерального прокурора Александра Стояногло. Дело в том, что Конституционный суд Республики Молдова отклонил как недопустимые все поданные генеральным прокурором, депутатами Василием Болей и Владимиром Ворониным запросы о проверке конституционности поправок в Закон о прокуратуре, принятых новой властью летом этого года. Речь идёт о тех самых поправках, которые подготавливают почву и создают новую, дополнительную, законную процедуру для отстранения от должности конкретно генерального прокурора, а также выводят из состава Высшего совета прокуроров (по возрасту) бывшего конституционного судью Думитру Пулбере. Поправки появились вскоре после того, как Александр Стояногло сделал вид, что не понимает и не слышит многочисленных намёков президента Санду и спикера Гросу, а также их прямых просьб покинуть занимаемую должность и освободить её для фигуры, лояльной новой власти.

Примечательно, что накануне парламент ввёл в Высший совет прокуроров нового омбудсмена Наталью Молошаг – по совместительству адвоката Майи Санду. Таким образом пропрезидентская PAS приближается к захвату последнего инструмента власти, ещё ей неподконтрольного. После смены генерального прокурора можно ожидать начала нового этапа зачистки молдавского политического пространства.

Сергей Манастырлы,

директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre

Подготовила Любовь Чегаровская