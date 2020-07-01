Чеботарю грозит уголовное дело за нападение на сотрудников Службы госохраны

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Представителю группировки Владимира Плахотнюка “Про-Молдова”, депутату Владимиру Чеботарю, грозит уголовное дело за нападение на сотрудников Службы государственной охраны при исполнении ими служебных обязанностей. Об этом пишет депутат ПСРМ Богдан Цырдя, ссылаясь на Закон “О Службе государственной охраны”.

В документе, в частности, говорится о том, что “при исполнении служебных обязанностей сотрудники Службы подчиняются только закону и приказам руководства Службы и непосредственных начальников. Привлечение сотрудников Службы каким-либо лицом для выполнения функций, не относящихся к их служебным обязанностям, запрещается”. Более того, “воспрепятствование исполнению сотрудниками служебных обязанностей, посягательство на их жизнь, физическую целостность, свободу действий, здоровье и имущество влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством”.

Стоит отметить, что сегодня Чеботарь помешал движению машины СГО и заставил водителя выйти из салона автомобиля, мотивируя это тем, что он – депутат. Инцидент произошел во время устроенного “Про-Молдова” шоу у здания президентуры. Представители группировки пришли туда якобы в поисках Штефана Гацкана.

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