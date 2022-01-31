Чеботарь: Восстановление целостности государства – основная цель Республики Молдова (ВИДЕО)

0

Партия социалистов выступает за взвешенную и прагматичную внешнюю политику в интересах граждан и государства, за партнёрские отношения с Востоком и Западом, за воссоединение страны и всеобъемлющее политическое урегулирование приднестровского конфликта. Об этом на брифинге для прессы заявила Ольга Чеботарь, член Исполнительного комитета ПСРМ, ответственная за внешние связи партии, экс-вице-премьер по реинтеграции РМ.

– Во внешней политике государства должен преобладать только национальный интерес. Все договорённости в этой области должны способствовать повышению благосостояния граждан страны, отвечать их интересам, не противоречить принципам национального суверенитета и не наносить ущерба нашим традиционным и дружественным отношениям с другими государствами. ПСРМ по-прежнему считает восточный вектор и улучшение стратегических отношений с Российской Федерацией важным условием устойчивого развития нашей страны. ПСРМ выступает за укрепление добрососедских отношений со своими ближайшими соседями: Украиной и Румынией, за многостороннее сотрудничество с Европейским союзом и его странами-членами, а также с США. Ещё одним приоритетом является расширение сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Считаем также важным развивать отношения со стратегическими партнёрами: странами СНГ, Турцией и другими государствами, с которыми у Республики Молдова установлены дипломатические отношения и есть взаимный интерес, – сказала она.

Чеботарь подчеркнула, что восстановление целостности государства является основной целью Республики Молдова. Ей должна быть подчинена внутренняя и внешняя политика Республики Молдова.

– ПСРМ выступает за окончательное урегулирование приднестровского вопроса исключительно мирным путём за столом переговоров. Основой решения приднестровской проблемы должны стать общие ценности, разделяемые большинством населения обоих берегов Днестра: молдавская идентичность и взаимное уважение, а также те ценности и цели, которые сводятся к благополучию всего общества в целом, – заявила член Исполкома ПСРМ.

Ещё одной важной задачей станет налаживание тесных отношений с диаспорой вне зависимости от страны их проживания и политических предпочтений.

– Граждане Республики Молдова были вынуждены покинуть страну, и мы обязаны создать условия для их возвращения, защитить их интересы и предложить им лучшую жизнь рядом с родителями, детьми, родственниками и друзьями. Мы стремимся быть рядом с каждым гражданином Республики Молдова, который уехал за границу, независимо от того, уехал ли он в страны ЕС, СНГ, Азии или в США, – сказала она.

В заключение Ольга Чеботарь отметила, что в ближайшем будущем ПСРМ намерена наладить интенсивное сотрудничество с основными левоцентристскими политическими партиями и организациями из других государств, укрепить и расширить отношения с партиями, с которыми у Партии социалистов уже сложилось сотрудничество, а также расширить связи в рамках Международного социалистического движения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.