Чеботарь: От односторонней внешней политики ПДС гражданам ни тепло, ни холодно. Она должна быть многовекторной (ВИДЕО)

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Активная внешняя политика – это хорошо, но она должна быть многовекторной, а не односторонней. Не менее активной должна быть и внутренняя политика, ведь проблем в стране хватает, однако их решений граждане не видят. Об этом в рамках передачи “Тема” на “Первом в Молдове” говорила член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь.

– Мы видим активную, но не взвешенную, а одновекторную внешнюю политику и полностью не развитую внутреннюю политику. А что чувствует простой обыватель от этого? Люди так и говорят: “А мне ни жарко, ни холодно от того, что у нас активная внешняя политика. Я как жил плохо, так и продолжаю жить. Как не было работы, так и нет”. Как простой гражданин Республики Молдова я больших результатов от этого тоже не вижу, – сказала Чеботарь.

Член Исполкома ПСРМ добавила, что Молдова должна быть там, где её интерес.

– У нас есть договор о Зоне свободной торговли и с ЕС, и с СНГ. Это большое преимущество для нас. Мы должны дружить со всеми, чтобы наша страна, наша экономика развивалась, чтобы люди жили лучше, а не ставить определённые ограничения, – считает Ольга Чеботарь.

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