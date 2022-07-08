Чеботарь: Молодёжь в Бельцах всегда отличалась высокой гражданской активностью

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Член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь приехала в Бельцы для интерактивной беседы с активистами «Молодой гвардии» в центральном парке. Мероприятие было посвящено обмену мнениями о будущем страны и планах Партии социалистов в оппозиционной борьбе за интересы молодёжи и всех граждан.

Участники встречи высказали озабоченность текущим положением дел в стране и новыми тенденциями к деградации социально-экономической ситуации, планами власти реформировать систему высшего образования без учёта мнения студентов и абитуриентов, отсутствием привлекательных рабочих мест, планами выхода из СНГ, что повлечёт закрытие программ гуманитарно-образовательного сотрудничества и др.

Ольга Чеботарь отметила, что молодые люди в Бельцах всегда отличались высокой гражданской активностью, неравнодушием к проблемам в Молдове и способностью отстаивать свои права. От имени руководства ПСРМ она призвала активистов «Молодой гвардии» мобилизовать усилия для помощи бельчанам в освещении насущных проблем и отстаивании интересов города.

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