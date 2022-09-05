Чеботарь – депутату ПДС, готовому отдать Приднестровье Украине: Это ваш план реинтеграции страны? Позор!

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Заявление депутата ПДС Василе Шоймару о том, что Приднестровье, возможно, следовало бы отдать Украине возмутило члена Исполкома ПСРМ, экс-вице-премьера по реинтеграции Ольгу Чеботарь. Она выступила с резкой критикой на своей странице в соцсети.

⁃ Уважаемый депутат от ПДС, присягнувший защищать территориальную целостность государства, не видит никакой проблемы, если часть Республики Молдова будет передана Украине, а именно Приднестровский регион. С такими людьми мы хотим реинтегрировать страну? Позор депутату! Вы должны выступить с четким планом реинтеграции страны, а не уступать наши территории! – подчеркнула Ольга Чеботарь.

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