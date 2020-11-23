Чебан: Зимние праздники пройдут без концертов

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Об этом генеральный примар объявил на сегодняшнем заседании муниципальных служб. Он также подчеркнул, что Молдова превзошла Китай по количеству заболевших COVID-19.

Я попросил, чтобы завтра претуры представили концепцию расположения выбранных мест в секторах для создания атмосферы праздника. Запрещено продавать различные продукты питания. Концертов не будет, кроме рождественской музыки, – уточнил Чебан.

Глава муниципия отметил, что всё будет организовано символично, и бюджет для этого расходуется минимальный.

С минимальными ресурсами мы можем привнести волшебство праздника. В центре столицы, как я ранее говорил, будет установлена и украшена ранее приобретённая ёлка. Прошу сегодня предоставить всю информацию на этот счёт. Надеюсь, что мы сможем зажечь огни на ёлке, а также включить праздничное освещение на центральной площади 1 декабря, а в секторах – до 10 декабря, – заявил генпримар.

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