Чебан: Жители пригородов могут сами выбрать проекты для своего населённого пункта

Чебан: Жители пригородов могут сами выбрать проекты для своего населённого пункта

Примария Кишинёва запустила сегодня новый сайт, посвященный пригородам столицы, – suburbii.chisinau.md. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Как отметил градоначальник, посредством этой онлайн-платформы муниципалитет хочет узнать мнения жителей пригородов касательно инвестиций, которые необходимо сделать в их населённых пунктах, а также приоритетных нужд.

– Мнение граждан очень важно, когда речь идёт о проектах, которые реализуются непосредственно в их населенном пункте при финансовой поддержке муниципального бюджета. Также на сайте представлен отчёт о проектах, реализованных в пригородах в 2020 году, – отметил Чебан.

Напомним, что на развитие пригородов примария Кишинёва второй год подряд выделяет около 100 миллионов леев.

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