Чебан: Запущена процедура закупки автобусов с пробегом

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Примария Кишинёва инициировала процедуру закупки автобусов с пробегом. Так, “Городской автобусный парк” сможет приобрести единицы транспорта на сумму до 50 миллионов леев.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, речь идёт об автобусах классов EURO 5 и EURO 6 длиной 9, 12 и 18 метров. Процесс закупки будет контролироваться исполнительной властью и муниципальными советниками.

Кроме того, в ряд посольств были отправлены письма со всей технической информацией об автобусах для участия компаний-производителей. Муниципий остро нуждается в пополнении “Городского автобусного парка”, чтобы обеспечить транспортом жителей Кишинёва, особенно тех, кто проживает в пригородах, – подчеркнул Чебан.

Кроме этого, сегодня завершается аукцион по закупке 100 новых 12-метровых автобусов.

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