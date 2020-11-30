Чебан: Заявок на размещение киосков в Кишинёве поступило много, для нас главное – порядок и прозрачность

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Рабочая группа по изучению заявок на получение мест для размещения киосков в столице анализирует полученные документы.

Как отметил генпримар Ион Чебан, налицо острая конкуренция: на 15 мест поступило 137 предложений. При этом он отметил, что главное в данном процессе – прозрачность, а деньги должны доходить до бюджета муниципия и идти на его развитие.

Некоторым членам комиссии что-то не нравится, они хотят внести поправки в регламент. Для меня не важны интересы муниципальных советников, для меня важна нормативная база, регулирующая внешний вид этих киосков. Либо в нашем городе будут порядок, прозрачность и справедливость, либо продолжится хаос. Я выбираю порядок. У меня нет никакого бизнеса. У меня есть нужды людей и город, задыхающийся от беспредела. Давайте совместными усилиями приведём его в порядок! – призвал градоначальник.

Первый аукцион, запланированный на 26 ноября, был перенесён на 2 декабря, на 10:00. Второй аукцион, который был назначен на 2 декабря, перенесён на 9 декабря. Аукционы будут проходить в зале заседаний претуры сектора Центр.

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