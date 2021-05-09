Чебан: За общественным порядком на кладбищах Кишинёва следит полиция

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На всех кладбищах муниципия с утра присутствуют полицейские, которые следят за общественным порядком. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он отметил, что ситуация строго отслеживается, информация передаётся каждые несколько минут.

– Люди спокойно приходят к могилам, чтобы помянуть умерших, большинство посетителей носят маски. Другие приходят, чтобы навести порядок, и после этого уходят домой. Прошу с пониманием относиться к ситуации и по-прежнему учитывать все рекомендации, чтобы нам не приходилось повторно вводить ограничения, – написал примар на своей странице в соцсети.

Напомним, вход на все столичные кладбища в поминальные дни был разрешен накануне решением Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв. При этом на кладбищах запрещено употребление еды и алкогольных напитков.

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