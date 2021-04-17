Чебан: За месяц при помощи бесконтактной системы оплачено более 20 тысяч поездок в общественном транспорте Кишинёва

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За месяц со дня запуска пилотного проекта по электронной оплате проезда в общественном транспорте жители столицы оплатили более 20 тысяч поездок платежными картами или гаджетами, в которых есть функция бесконтактной оплаты. Об этом сообщил Ион Чебан. Он напомнил, что система бесконтактных платежей с использованием любой банковской карты уже реализована на троллейбусных маршрутах №22, 23, 24 и 30 и на автобусных маршрутах №2 и 5.

Любой держатель банковской карты с функцией бесконтактной оплаты может оплатить поездку в Кишиневе, просто прислонив карту, смарт-устройство или смарт-часы к валидаторам, установленным в транспорте. При этом существует возможность оплаты наличными: в этом случае кондуктор, оснащенный мобильным терминалом, произведет оплату за пассажира после получения от него денег. Плата составит 2 лея за поездку на троллейбусе и 3 лея за поездку на автобусе. Порядок оплаты билета для категорий пассажиров с правом льготного проезда и детей до 7 лет остался неизменным.

6 апреля стартовал второй этап пилотного проекта по системе электронной оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте. Соглашение подписано с компанией Visa. Речь идет об автобусных маршрутах №9, 19, 26 и 33 и троллейбусных маршрутах №10 и 32.

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