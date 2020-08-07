Чебан: За качеством ремонта улицы Албишоара будем внимательно следить (ФОТО, ВИДЕО)

0

Кишинёвцы много лет ждали ремонта улицы Албишоара, и все работы должны быть выполнены качественно и в срок. Об этом заявил генпримар Ион Чебан.

Он подчеркнул, что если будет замечена некачественная работа, то виновные в этом получат дисциплинарное взыскание либо будут уволены.

Сегодня я попросил ответственных лиц представить план работ и сроки их выполнения, проблемы и их решения, а также полностью скоординировать действия между управлениями и компаниями. Помимо этого, необходимо сформировать группу технадзора, в которую войдет и претор, и начинать день с проверки проведённых работ, – заявил столичный градоначальник.

Чебан распорядился все снятые в процессе ремонта улицы бордюры и асфальт направить на повторное использование в других целях, а также очистить ливневую канализацию и места стоков в реку Бык.

Объём инвестиций в модернизацию улицы Албишоара составляет около 120 миллионов леев. Около 65 миллионов леев выделено из государственного бюджета на восстановление дороги, а остальные средства, которые поступят из муниципального бюджета, пойдут на модернизацию освещения, ремонт тротуаров, закупку городской мебели и прочие нужды.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.