Чебан: За два с половиной года примария Кишинева вложила почти 48 млн леев в строительство и ремонт детсадов в пригородах

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Примария Кишинева инвестирует десятки миллионов в реконструкцию и строительство детских садов в пригородных населенных пунктах. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан.

Так, он отметил, что за два с половиной года благодаря выделенным из муниципального бюджета средствам в подведомственных селах и коммунах построено четыре новых детских сада, еще десять отремонтированы.

В этом году примария Кишинева выделила 6,7 млн леев на строительство фундамента детского сада в селе Брэила, коммуна Бэчой. Местный вклад в этот проект составляет 1,65 млн леев.

Еще одна инвестиция в размере 4,177 млн леев была сделана для строительства детского сада в селе Бык коммуны Бубуечь. Еще 500 тысяч должны быть предоставлены из бюджета коммуны.

Благодаря поддержке столичной примарии в Кондрице было приобретено здание для детского сада. На это из муниципального бюджета было выделено более 1,17 млн леев. В этом году муниципалитет вложил 2 млн леев в проектирование и ремонт приобретенного здания и обустройство территории нового детского сада.

Примария Кишинева также вложила огромные средства в строительство нового детского сада в Сынжере. Для этого за три года из городского бюджета было перечислено более 15 млн леев.

Кроме того, при поддержке муниципалитета открыты детские сады №140, №1, №101 и №171 в коммуне Бэчой. На ремонт детского сада №1. На 140 млн из муниципального бюджета было выделено 1,8 млн леев. На ремонт детского сада №101 было выделено 800 тысяч леев, а на ремонт детского сада №171 – еще 1,4 миллиона леев.

Примария Кишинева также вложила финансовые средства в ремонт двух детских садов в коммуне Бубуечь. На это в прошлом году из муниципального бюджета было выделено 1,6 млн леев.

Кроме того, в этом году примария Кишинева выделила 800 тысяч леев на ремонт забора детского сада №2, еще 200 тысяч выделила местная администрация.

За последние три года примария Кишинева вложила 3,3 млн леев в ремонт детского сада «Ликурич» в коммуне Чореску. Из них 600 тысяч леев выделено на ремонт помещений четырех групп, еще 850 тысяч – на модернизацию системы отопления в учреждении.

Также из муниципального бюджета выделено 800 тысяч леев на ремонт тротуара, примыкающего к зданию детского сада. В 2022 году примария Кишинева инвестировала 1,05 млн леев в капитальный ремонт здания детского сада и модернизацию спортзала.

Более 2,77 млн леев выделено из муниципального бюджета на ремонт детского сада №24 в Колонице. Также из муниципального бюджета на обустройство территории этого детского сада было выделено более 1,7 млн леев.

Муниципалитет поддержал местную администрацию Крузешт в процессе ремонта учебного комплекса гимназии-детсада. На эти цели в 2022 году из бюджета примарии Кишинева было выделено 400 тысяч леев.

Благодаря поддержке, предоставленной примарией Кишинева, в коммуне Тогатино проведен ремонт детского сада №223. Всего с 2020 г. по настоящее время муниципалитет поддержал этот проект суммой почти 1,44 млн леев.

Из муниципального бюджета в этом году было выделено 2,35 млн леев на капитальный ремонт системы отопления старого корпуса дошкольного учреждения №1 в Трушенах.

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