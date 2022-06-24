Чебан: За аренду бывшего кафе “Гулливер” примария будет ежегодно получать 2 000 000 леев

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Некоторые здания, годами остававшиеся заброшенными, отданы в аренду посредством аукциона, а деньги идут в муниципальный бюджет.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Так, он рассказал, что договор имущественного найма помещений муниципальной собственности – бывшего кафе “Гулливер” в парке “Валя Морилор” – был заключён в результате проведения аукциона, а годовая арендная плата составит 2 000 000 леев.

Арендатор будет иметь право осуществлять в соответствующих помещениях только виды деятельности, совместимые с управлением помещениями в зоне зелёных насаждений. Текущий и капитальный ремонт помещений должен осуществляться за счёт арендатора, – подчеркнул Чебан.

Градоначальник уточнил, что помещения сдаются без права приватизации на 7 лет.

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