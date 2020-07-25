Чебан выразил заинтересованность в сотрудничестве с турецким агентством TIKA

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился с представителями Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при посольстве Турции в Кишиневе TIKA. Градоначальник обсудил с ними возможности сотрудничества для реализации в Кишиневе ряда социальных проектов.

Так, по его словам, одним из проектов, в котором может принять участие агентство TIKA, является расширение возможностей Центра по размещению и ориентации бездомных в Кишиневе – учреждения, которое не может полноценно работать из-за плохих условий.

– При помощи партнеров из Турции мы рассмотрим несколько вариантов достижения этой цели в следующем году, среди которых надстройка еще одного этажа к существующему зданию и строительство дополнительного здания для размещения администрации данного центра и обустройства столовой, – рассказал Чебан.

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