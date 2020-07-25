Чебан выразил заинтересованность в сотрудничестве с турецким агентством TIKA

Чебан выразил заинтересованность в сотрудничестве с турецким агентством TIKA

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился с представителями Турецкого агентства по сотрудничеству и координации при посольстве Турции в Кишиневе TIKA. Градоначальник обсудил с ними возможности сотрудничества для реализации в Кишиневе ряда социальных проектов.

Так, по его словам, одним из проектов, в котором может принять участие агентство TIKA, является расширение возможностей Центра по размещению и ориентации бездомных в Кишиневе – учреждения, которое не может полноценно работать из-за плохих условий.

– При помощи партнеров из Турции мы рассмотрим несколько вариантов достижения этой цели в следующем году, среди которых надстройка еще одного этажа к существующему зданию и строительство дополнительного здания для размещения администрации данного центра и обустройства столовой, – рассказал Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md