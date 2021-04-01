Чебан вылечился от коронавируса: последний тест показал отрицательный результат

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вылечился от коронавируса. Последний сданный им тест показал отрицательный результат. Несмотря на то, что у градоначальника была диагностирована двухсторонняя пневмония, он вышел на работу и сегодня принял участие в открытии первого Муниципального центра вакцинации, где в приоритетном порядке прививки получат учителя и воспитатели.

Чебан лечился от коронавируса дома, под наблюдением врачей. Он ежедневно сообщал о том, как себя чувствует, посредством системы JIRA.

За всё время пандемии в Молдове выявили свыше 230 тысяч случаев коронавируса. Кишинёв остаётся лидером по числу заболевших.

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