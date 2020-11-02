Чебан выявил нарушения при ремонте бульвара на Чеканах: У претуры есть неделя на то, чтобы всё исправить

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Генеральный примар Ион Чебан пригрозил преторам санкциями, которые могут последовать в контексте нарушений, выявленных в секторах, в организации работ по реконструкции муниципальных объектов. В связи с этим градоначальник потребовал, чтобы ответственные подготовили соответствующие отчёты о деятельности за последние 12 месяцев.

Ион Чебан напомнил ответственным лицам из претур о том, что они обязаны контролировать ситуацию на территориях и строго следить за реализацией инфраструктурных проектов. Примар выразил недовольство в связи с положением дел на некоторых стройплощадках.

– Я обнаружил несоответствия на пешеходной аллее бульвара Мирча чел Бэтрын. У претуры сектора Чеканы есть в запасе одна неделя для того, чтобы устранить недочёты, – заявил примар.

Чебан также отметил, что, несмотря на сложности этого года, муниципалитету удалось решить проблемы и реализовать многие инфраструктурные проекты, на которые рассчитывают жители столицы.

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