Чебан: Всё больше желающих сделать прививку приходят в пункт вакцинации на территории Центрального рынка

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В кабинет вакцинации против COVID-19, который открылся на территории муниципального предприятия “Центральный рынок”, приходят граждане, желающие сделать прививки.

Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Вакцинироваться могут как сотрудники предприятия, так и покупатели, посетившие рынок. При себе необходимо иметь удостоверение личности. В рамках территориальных медицинских ассоциаций столицы сформировано 44 мобильные бригады по вакцинации. В то же время мобильные бригады проводят вакцинацию людей с ограниченными возможностями на дому, – уточнил Чебан.

Пункт вакцинации от COVID-19 находится в ТЦ CENTRAL и был предоставлен экономическим агентом бесплатно. Вакцинация проводится специалистами Консультативно-диагностического центра Территориальной медицинской ассоциации сектора Центр с 10:00 до 18:00.

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