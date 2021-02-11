Чебан: Все восстановленные зелёные зоны Кишинёва будут иметь системы полива

0

В большинстве парков и скверов Кишинёва нет автоматической системы орошения, их поливают вручную или не поливают вообще, из-за чего к середине лета вся растительность засыхает. В связи с этим муниципалитет намерен установить оросительные системы во всех реабилитированных зелёных зонах города. Об этом заявил примар Ион Чебан.

В 2020 году оросительные системы были установлены в сквере на улице Букурией, в парке “Алунелул”, вдоль аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын, в скверах “Михай Эминеску” и “Дойна и Ион Алдя Теодорович”, а также в других зелёных зонах.

– Системы орошения будут установлены также в парках и скверах, которые будут реконструированы в 2021 году. У граждан должны быть зелёные и благоустроенные парки и скверы, в которых они смогут отдыхать, – заявил Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.