Чебан: Все службы под моим личным контролем следят за ситуацией в городе

Чебан: Все службы под моим личным контролем следят за ситуацией в городе

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан провел сегодня утром заседание со всеми ответственными лицами касательно ситуации в городе в связи со снегопадом. 

По словам градоначальника, работы велись со вчерашнего вечера и продолжались всю ночь, идут и сейчас. В них задействованы все службы.

– Всё это время я лично вместе с коллегами следил за ситуацией. Благодарю всех сотрудников и полицию. Прошу граждан проявить понимание, – написал он на своей странице в соцсети.

Он добавил, что работа в таком режиме будет идти и на протяжении всего дня.

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