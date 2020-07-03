Чебан: Все примары пригородов отчитаются о тратах. Эти данные будут обнародованы

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с примарами пригородов, на которой обсудил с ними предстоящие проекты и расходование финансовых средств, выделенных из муниципального бюджета.

Градоначальник рассказал, что в пригородных населенных пунктах ведется работа по завершению текущих проектов, таких как ремонт и строительство детских садов, школ, сетей водоснабжения и канализации, а также дорожной инфраструктуры. Чебан подчеркнул, что все работы необходимо начинать и завершать в срок, а деньги тратить правильно и прозрачно.

– Каждый примар представит отчет, эти данные будут обнародованы. На что были направлены деньги? Сколько денег было потрачено? Что было сделано? Люди должны всё это знать, – высказал уверенность генпримар.

Напомним, ранее Ион Чебан заявлял, что средства для развития пригородов у муниципалитета есть, а в прошлом году из муниципального бюджета им была выделена рекордно большая сумма.

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