Чебан: Все остановки в Кишиневе будут отремонтированы! (ФОТО)

Чебан: Все остановки в Кишиневе будут отремонтированы! (ФОТО)

Новую остановку общественного транспорта обустроили накануне на улице Михай Витязул в столичном секторе Буюканы. Ее передвинули на 50 метров ближе к улице Колумна, чтобы разгрузить поток транспорта по направлению к бульвару Штефана чел Маре. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.  

Он отметил, что расходы взял на себя экономический агент. На противоположной части дороги на этой же улице вскоре появится такая же остановка.

– Впоследствии все остановки общественного транспорта будут отремонтированы, потому что большинство из них находятся в ужасающем состоянии. Это произошло после того, как половину из 546 остановок в муниципии захватил через схему экономический агент “Epamedia” SRL в 2007 году. Ранее я просил начать процедуры расторжения контрактов со всеми предпринимателями, построившими торговые павильоны вместо остановок общественного транспорта. Мы работаем для комфорта людей. Граждане заслуживают того, чтобы город был обустроен, – подчеркнул градоначальник. 

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