Чебан: Все несоответствия на улице Албишоара будут устранены

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Специалисты столичной примарии и Госадминистрации дорог проверили, в каком состоянии находится улица Албишоара после неблагоприятных погодных условий.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан в ходе передачи на “Moldova 1”, все выявленные проблемы будут устранены: некоторые – немедленно, а другие – по окончании зимы.

Экономический агент заверил нас, что всё будет приведено в порядок тогда, когда позволит погода, – уточнил градоначальник.

Объём инвестиций в модернизацию улицы Албишоара составляет около 120 миллионов леев. Около 65 миллионов леев выделено из государственного бюджета, а остальные средства поступят из муниципального.

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